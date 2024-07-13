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Допускается ли принятие на работу лиц моложе 16 лет

21:13, 13 июля 2024
Как исключение, с согласия одного из родителей или особы, которая его заменяет могут приниматься на работу лица, достигшие 15 лет.
Допускается ли принятие на работу лиц моложе 16 лет
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Государственная служба по вопросам труда объяснила, допускается ли принятие на работу лиц моложе 16 лет.

Там отметили, что не допускается принятие на работу лиц моложе шестнадцати лет. По согласию одного из родителей или лица, его заменяющего, могут, в виде исключения, приниматься на работу лица, достигшие пятнадцати лет.

Ст. 188 КЗоТ Украины установлено общее правило по запрету принятия на работу лиц моложе шестнадцати лет. В то же время, в этой же правовой норме предусмотрена, как исключение, возможность принятия на работу лиц, достигших пятнадцати лет, но только с согласия одного из родителей или заменяющего его лица.

Также допускается принятие на работу и четырнадцатилетних. Но это касается, прежде всего, учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений для выполнения легкой работы, что не наносит вред здоровью и не нарушает процесс обучения, в свободное от обучения время с согласия одного из родителей или лица, которое его заменяет.

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