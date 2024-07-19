ФДМУ оголосив перші онлайн-аукціони з великої приватизації на «Прозорро Продажі»

Першими лотами великої приватизації є готель «Україна» та Об’єднана гірничо-хімічна компанія.

Міністерство економіки України повідомило, що вперше в країні Фонд держмайна оголосив в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі онлайн-аукціони з великої приватизації. Це торги з продажу об’єктів балансовою вартістю понад 250 млн гривень.

Першими лотами великої приватизації є готель «Україна» та Об’єднана гірничо-хімічна компанія.

«Велика приватизація відкриває двері для нових інвестицій, які зараз надзвичайно потрібні для відбудови та модернізації нашої країни. Це в першу чергу інструмент розвитку економіки. Знайти ефективних власників, які інвестують в активи, зроблять їх конкурентоздатними, створять нові робочі місця та сплачуватимуть податки — вкрай важливо зараз», — наголосила Перший Віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

4-зірковий готель «Україна» у центрі столиці ФДМУ виставив на торги зі стартовою вартістю понад 1 млрд гривень. На 14 поверхах площею майже 22.5 тис. м² розташовані 363 номери, ресторан, бізнес-центр, шість конференц-залів, салон краси, сауна, масажний кабінет та парковка на 69 автомобілів. Окрім будівлі готелю новий власник також отримає будівлі охорони, нежитлові будівлі, автостоянки, прибудову та навіс. Трираундовий аукціон на підвищення ціни відбудеться 18 вересня.

Ціна Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) стартуватиме на торгах з майже 3,9 млрд гривень. Основним видом діяльності підприємства є добування руд інших кольорових металів. Головний офіс ОГХК знаходиться в Києві, а виробничі потужності у Дніпропетровській та Житомирській областях. Торги з продажу активу відбудуться 9 жовтня за правилами англійського аукціону на підвищення ціни.

«Це два різних, але дуже привабливих обʼєкти для інвесторів. Впевнений, вони знайдуть свого власника і отримають друге життя. Адже, велика приватизація - це не лише про продаж обʼєктів і залучення великих коштів в держбюджет, які підуть на підтримку Сил оборони та відновлення України. Це про розвиток підприємств і територій, створення додаткових робочих місць, запуск галузей по-новому і підтримка української економіки в ці непрості часи», — наголосив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

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