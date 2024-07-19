Як додати електронне посвідчення ветерана у застосунку Дія – алгоритм

Електронне посвідчення ветерана доступне для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України.
Його можна використовувати для отримання соціальних послуг як альтернативу паперовому посвідченню.
Щоб додати електронне посвідчення ветерана у Дії, необхідно виконати такі дії:
Відео-інструкція нижче:
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