Как добавить электронное удостоверение ветерана в приложении Дія – алгоритм

Электронное удостоверение ветерана доступно для участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны, участников войны, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей погибших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины.
Его можно использовать для получения социальных услуг в качестве альтернативы бумажному удостоверению.
Чтобы добавить электронное удостоверение ветерана в Дії, необходимо выполнить следующие действия:
Видео-инструкция ниже:
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