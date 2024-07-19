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ФГИУ объявил первые онлайн-аукционы по крупной приватизации на «Прозорро Продажі»

19:24, 19 июля 2024
Первыми лотами крупной приватизации будут гостиница «Украина» и Объединенная горно-химическая компания.
ФГИУ объявил первые онлайн-аукционы по крупной приватизации на «Прозорро Продажі»
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Министерство экономики Украины сообщило, что впервые в стране Фонд госимущества объявил в государственной электронной торговой системе «Прозорро.Продажі» онлайн-аукционы по крупной приватизации. Это торги по продаже объектов балансовой стоимостью более 250 млн. гривен.

Первыми лотами крупной приватизации есть гостиница «Украина» и Объединенная горно-химическая компания.

«Большая приватизация открывает двери для новых инвестиций, которые сейчас очень нужны для восстановления и модернизации нашей страны. Это, в первую очередь, инструмент развития экономики. Найти эффективных собственников, которые инвестируют в активы, сделают их конкурентоспособными, создадут новые рабочие места и будут платить налоги крайне важно сейчас», — подчеркнула Первый Вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

4-звездочная гостиница «Украина» в центре столицы ФГИУ выставил на торги со стартовой стоимостью более 1 млрд гривен. На 14 этажах площадью около 22.5 тыс. м² расположены 363 номера, ресторан, бизнес-центр, шесть конференц-залов, салон красоты, сауна, массажный кабинет и парковка на 69 автомобилей. Кроме здания отеля новый владелец также получит здания охраны, нежилые здания, автостоянки, пристройку и навес. Трехраундный аукцион на повышение цены состоится 18 сентября.

Цена Объединенной горно-химической компании (ОГХК) будет стартовать на торгах почти с 3,9 млрд гривен. Основным видом деятельности предприятия является добывание руд других цветных металлов. Главный офис ОГХК находится в Киеве, а производственные мощности – в Днепропетровской и Житомирской областях. Торги по продаже актива пройдут 9 октября по правилам английского аукциона по повышению цены.

«Это два разных, но очень привлекательных объекта для инвесторов. Уверен, они обретут своего владельца и получат вторую жизнь. Ведь большая приватизация – это не только о продаже объектов и привлечении больших средств в госбюджет, которые пойдут в поддержку Сил обороны и восстановления Украины. Это о развитии предприятий и территорий, создании дополнительных рабочих мест, запуске отраслей по-новому и поддержке украинской экономики в эти непростые времена», — подчеркнул председатель Фонда госимущества Виталий Коваль.

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