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Обмеження максимального розміру пенсії: КСУ перевіряє конституційність законодавчих приписів

20:01, 19 липня 2024
На думку автора клопотання, обмеження максимального розміру призначеної йому пенсії десятьма прожитковими мінімумами, встановленими для осіб, які втратили працездатність, порушує його право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю та право на соціальний захист.
Обмеження максимального розміру пенсії: КСУ перевіряє конституційність законодавчих приписів
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У середу, 17 липня, Перший сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Янка Володимира Михайловича, передає офіційний сайт КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко повідомив, що заявник звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на конституційність окремі приписи частини першої статті 2 Закону України ,,Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи“ від 8 липня 2011 року № 3668–VІ зі змінами (далі – Закон № 3668) щодо поширення її дії на Закон України ,,Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII зі змінами (далі – Закон № 1697) та встановлення, що максимальний розмір пенсії, призначеної (перерахованої) відповідно до Закону № 1697, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Автор клопотання також просить перевірити на конституційність перше речення абзацу шостого частини п’ятнадцятої статті 86 Закону № 1697 відповідно до якого „максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність“.

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається, що Володимир Янко перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (далі – Управління). Йому призначена пенсія на підставі статті 501 Закону України „Про прокуратуру“ від 5 листопада 1991 року № 1789–ХІІ, у редакції чинній на час призначення пенсії, в розмірі 90% місячної заробітної плати.

У грудні 2022 року він звернувся до суду першої інстанції з позовом до Управління, у якому просив, зокрема, визнати протиправними дії Управління щодо обмеження максимального розміру пенсії за вислугу років десятьма прожитковими мінімумами.  Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, відмовив йому в задоволенні позовних вимог.

На думку автора клопотання, обмеження максимального розміру призначеної йому пенсії десятьма прожитковими мінімумами, встановленими для осіб, які втратили працездатність, порушує його право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю та право на соціальний захист.

Суддя-доповідач поінформував, що на розгляді Великої палати Суду є ще 13 конституційних скарг з аналогічних питань, які об’єднані в одне конституційне провадження.

Суд дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини.

На відкритій частині пленарного засідання був присутній суб’єкт права на конституційну скаргу Володимир Янко.

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