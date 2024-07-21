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В Україні зросла середня пенсія: де люди отримують найвищі виплати

15:58, 21 липня 2024
У 2024 році виплати збільшились на 8% та становлять 5 816 гривень.
В Україні зросла середня пенсія: де люди отримують найвищі виплати
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В Україні зросла середня пенсія. Так, у поточному році виплати збільшились на 8% та становлять 5 816 гривень. Відповідні дані наводить Опендатабот.

Крім того, найвищі виплати громадяни після виходу на заслужений відпочинок отримують у Києві, а найнижчі на Тернопільщині.

Згідно з даними ПФУ, станом на початок липня в Україні зафіксовано понад 10,2 мільйона пенсіонерів. З них майже 4,5 мільйона отримують виплати менші за 4 тисячі гривень. Попри це, середній розмір виплат збільшився на 8% та склав 5 816 гривень. Це сталося завдяки індексаціям, проведеним у березні.

Тоді як більшість пенсіонерів отримують виплати нижчі за 3 тисячі гривень. Але частка тих, хто має менш як 4 тисячі гривень, скоротилася з 51% до 43,5% за перше півріччя 2024 року. Середню пенсію в понад 10 тисяч гривень виплачують 1,2 мільйона українців.

У Києві українці отримують найвищу середню пенсію, її розмір становить 7940,27 гривні. Зокрема, це на 36,5% більше за середню по країні. Найменші виплати мають жителі похилого віку Тернопільської області — 4436,41 гривні, що на 24% менше за середню.

Пересічна пенсія вища за середню у декількох областях — Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Рівненська, Луганська, Запорізька, Київська та місто Київ. На Харківщині виплати тримаються на рівні середніх.

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