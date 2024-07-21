В Украине выросла средняя пенсия: где люди получают самые высокие выплаты

В 2024 году выплаты увеличились на 8% и составляют 5816 гривен.

В Украине выросла средняя пенсия. Так, в текущем году выплаты увеличились на 8% и составляют 5816 гривен. Соответствующие данные приводит Опендатабот.

Кроме того, самые высокие выплаты граждане после выхода на заслуженный отдых получают в Киеве, а самые низкие в Тернопольской области.

Согласно данным ПФУ, на начало июля в Украине зафиксировано более 10,2 миллиона пенсионеров. Из них почти 4,5 миллиона получают выплаты менее 4 тысяч гривен. Тем не менее, средний размер выплат увеличился на 8% и составил 5 816 гривен. Это произошло благодаря индексациям, проведенным в марте.

В то время как большинство пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен. Но доля тех, кто имеет менее 4 тысяч гривен, сократилась с 51% до 43,5% за первое полугодие 2024 года. Среднюю пенсию более чем в 10 тысяч гривен выплачивают 1,2 миллиона украинцев.

В Киеве украинцы получают самую высокую среднюю пенсию, ее размер составляет 7940,27 гривны. В частности, это на 36,5% больше средней по стране. Наименьшие выплаты имеют пожилые жители Тернопольской области — 4436,41 гривны, что на 24% меньше средней.

Средняя пенсия выше средней в нескольких областях — Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ровенская, Луганская, Запорожская, Киевская и город Киев. В Харьковской области выплаты держатся на уровне средних.

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