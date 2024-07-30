На Житомирщині засудили місцевих жителів, які викрадали нафту з магістрального нафтопроводу

Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченими, та призначив їм 5 років позбавлення волі.

На Житомирщині засуджено двох місцевих мешканців, які обвинувачувались у викраденні нафти з магістрального нафтопроводу. Про це повідомляє Новоград-Волинський міськрайонний суду Житомирської області.

З матеріалів обвинувального акта відомо, що у період з 5серпня 2023 року до 16 жовтня 2023 року житель Звягельського району та мешканець міста Звягеля у складі організованої групи з іншими невстановленими особами вчинили ряд злочинів, пов’язаних із незаконним втручанням в роботу технологічного обладнання, що призвело до порушення роботи трубопроводу з подальшим викраденням нафти з магістрального нафтопроводу першої черги “Мозир-Броди”, чим завдали збитків на загальну суму 352 800,29 гривень.

Врахувавши всі обставини справи, суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченими, та призначив злочинцям 5 років позбавлення волі без конфіскації майна кожному.

До того ж суд зобов’язав засуджених співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень, вчинених у складі організованої групи іншими співучасниками, надавши у ході судового розгляду правдиві показання, які підтверджують зазначені в угоді та обвинувальному акті обставини вчинення кримінальних правопорушень.

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