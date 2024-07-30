В Житомирской области осудили местных жителей, которые крали нефть с магистрального нефтепровода

Суд постановил утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемыми, и назначил им 5 лет лишения свободы.

В Житомирской области осуждены двое местных жителей, которые обвинялись в похищении нефти из магистрального нефтепровода. Об этом сообщает Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области.

Из материалов обвинительного акта известно, что в период с 5 августа 2023 по 16 октября 2023 житель Звягельского района и житель города Звягеля в составе организованной группы с другими неустановленными лицами совершили ряд преступлений, связанных с незаконным вмешательством в работу технологического оборудования, что привело к нарушению работы трубопровода с последующим похищением нефти из магистрального нефтепровода первой очереди "Мозырь-Броды", чем нанесли ущерб на общую сумму 352 800,29 гривен.

Учитывая все обстоятельства дела, суд постановил утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемыми, и назначил преступникам 5 лет лишения свободы без конфискации имущества каждому.

Вдобавок суд обязал осужденных сотрудничать в разоблачении уголовных правонарушений, совершенных в составе организованной группы другими соучастниками, предоставив в ходе судебного разбирательства правдивые показания, подтверждающие указанные в соглашении и обвинительном акте обстоятельства совершения уголовных правонарушений.

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