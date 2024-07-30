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У кого з українських спеціалістів зросли зарплати: подробиці

22:18, 30 липня 2024
Середнє підвищення зарплати деяких фахівців у 2024 році досягло $300.
У кого з українських спеціалістів зросли зарплати: подробиці
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У 2024 році близько 40% українських IT-фахівців отримали підвищення зарплати як у межах країни, так і за кордоном. Деякі спеціалісти відзначають збільшення щомісячних виплат на 300 доларів за останні пів року. Про це свідчать результати дослідження, проведеного DOU.

Згідно з опитуванням, перегляд зарплат найбільш активно відбувався для джуніорів та фахівців із досвідом роботи до двох років. Зростання виплат у цих групах часто пов'язане зі зміною позиції, що надавало можливість для підвищення. Лише 23% спеціалістів отримали підвищення без зміни роботи, проєкту або посади.

11% фахівців отримали більші виплати завдяки переходу на новий рівень або іншу позицію, ще 8% — через зміну компанії чи проєкту.

Аналітики зазначають, що для фахівців з досвідом роботи більше п'яти років перегляд зарплати відбувався рідше. Частіше це було пов'язано з регулярним підвищенням, а не з кар'єрним зростанням чи переходом на нову роботу. Зокрема, серед спеціалістів із великим досвідом роботи спостерігалося більше випадків зниження зарплати цього року.

Дослідження показало, що перехід на нову роботу зазвичай супроводжувався зростанням зарплати. Близько половини тих, хто змінив місце роботи менш ніж рік тому, отримали підвищення. Експерти відзначають, що в Україні більше шансів для підвищення зарплати мають джуни та мідли, тоді як за кордоном найчастіше зростають зарплати сеньйорів та лідерів команд.

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