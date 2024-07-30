На Вінниччині мобілізований самовільно залишив місце служби та намагався виїхати за кордон

Чоловіка залишили під вартою, попри прохання адвоката застосувати м’якший запобіжний захід.

На Вінниччині 37-річного чоловіка підозрюють у дезертирстві. Вінницький апеляційний суд залишив без змін ухвалу міського суду, якою йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба суду.

Аргументи адвоката не переконали колегію суддів, що рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню, а до військовослужбовця слід застосувати м’якший запобіжний захід.

Під час апеляційного розгляду встановлено: чоловік призваний за мобілізацією. Без поважних причин і дозволів командирів він самовільно залишив місце служби та проводив час на власний розсуд, доки його не затримали інспектори митниці при спробі перетину державного кордону у Могилів-Подільському районі.

Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 4 статті 408 Кримінального кодексу України – дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

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