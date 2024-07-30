МКІП планує повернути під управління держави ще дві лаври УПЦ мп

У МКІП заявили, що робота ведеться не лише щодо лавр, а й щодо інших святинь, яким користується УПЦ мп.

Виконувач обов’язків глави Міністерства культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомив, що відомство активно працює над поверненням до державного управління Почаївської та Святогірської лавр, якими зараз користується Українська православна церква московського патріархату. Про це він сказав в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, така робота ведеться не лише щодо лавр, а й щодо інших святинь, яким користується УПЦ мп, зокрема історичного заповідника «Чернігів стародавній».

Карандєєв розповів, що за результатами обстежень майна в цих святинях МКІП фіксує чимало порушень: порушення умов використання, спотворення багатьох музейних предметів і самих будівель.

Так, наприклад, після користування УПЦ мп Свято-Преображенським собором у Чернігові відомство розпорядилося розпочати там роботи з відновлення інтер’єру, зокрема старовинних фресок.

Раніше ми писали, що суд зобов'язав УПЦ мп повернути у державну власність Успенський собор у Каневі.

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