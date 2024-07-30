МКИП планирует вернуть под управление государства еще две лавры УПЦ мп

В МКИП заявили, что работа ведется не только по лаврам, но и по другим святыням, которым пользуется УПЦ мп.

Исполняющий обязанности главы Министерства культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что ведомство активно работает над возвращением в государственное управление Почаевской и Святогорской лавр, которыми сейчас пользуется Украинская православная церковь московского патриархата. Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

По его словам, такая работа ведется не только относительно лавр, но и других святынь, которым пользуется УПЦ мп, в частности исторического заповедника «Чернигов древний».

Карандаев рассказал, что по результатам обследований имущества в этих святынях МКИП фиксирует немало нарушений: нарушение условий использования, искажение многих музейных предметов и самих зданий.

Так, например, после использования УПЦ мп Свято-Преображенским собором в Чернигове ведомство распорядилось начать там работы по восстановлению интерьера, в частности старинных фресок.

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