В Киеве мужчина с товарищем сожгли автомобиль знакомого из-за личной обиды

Задержаны двое мужчин за поджог автомобиля.

Источник фото: UA.KyivPolice

В Киеве двое местных жителей подожгли автомобиль своего знакомого ночью. Пожар также повредил еще одну машину, стоявшую рядом. Полицейские быстро установили и задержали злоумышленников, которым теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киева.

В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о пожаре на Харьковском шоссе. Один из местных жителей сообщил, что его автомобиль «Ауди» горит на парковке возле дома. На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции.

Во время осмотра места происшествия было установлено, что автомобили загорелись из-за поджога. Полицейские быстро определили виновников - двух 30-летних киевлян, которых задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Один из подозреваемых, ранее судимый, решил отомстить знакомому из-за личной обиды. Вместе со своим товарищем он облили автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли. В результате пожара пострадала также другая машина, которая была припаркована рядом.

Следователи Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили задержанным о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, что привело к крупному материальному ущербу. Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

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