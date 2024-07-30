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У Києві чоловік з товаришем спалив автомобіль знайомого через особисту образу

22:00, 30 липня 2024
Затримано двох чоловіків за підпал автомобіля.
У Києві чоловік з товаришем спалив автомобіль знайомого через особисту образу
Джерело фото: UA.KyivPolice
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У Києві двоє місцевих мешканців підпалили автомобіль свого знайомого вночі. Пожежа також пошкодила ще одну машину, що стояла поруч. Поліцейські швидко встановили та затримали зловмисників, яким тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва.

До Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про пожежу на Харківському шосе. Один з місцевих мешканців повідомив, що його автомобіль «Ауді» горить на парковці біля будинку. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції.

Під час огляду місця події було встановлено, що автомобілі загорілися через підпал. Поліцейські швидко визначили винуватців – двох 30-річних киян, яких затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Один із підозрюваних, раніше судимий, вирішив помститися знайомому через особисту образу. Разом зі своїм товаришем він облили автомобіль легкозаймистою речовиною та підпалили. Внаслідок пожежі постраждала також інша машина, що була припаркована поруч.

Слідчі Дарницького управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, що призвело до великих матеріальних збитків. Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до 10 років.

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