В Винницкой области мобилизованный самовольно покинул место службы и пытался выехать за границу

Мужчину оставили под стражей, несмотря на просьбу адвоката применить более мягкую меру пресечения.

В Винницкой области 37-летнего мужчину подозревают в дезертирстве. Винницкий апелляционный суд оставил в силе постановление городского суда, которым ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Аргументы адвоката не убедили коллегию судей, что решение суда первой инстанции подлежит отмене, а к военнослужащему следует применить более мягкую меру пресечения.

Во время апелляционного разбирательства установлено: мужчина призванный по мобилизации. Без уважительных причин и разрешений командиров он самовольно покинул место службы и проводил время по своему усмотрению, пока его не задержали инспекторы таможни при попытке пересечения государственной границы в Могилев-Подольском районе.

Мужчине сообщено о подозрении по части 4 статьи 408 Уголовного кодекса Украины – дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части с целью уклониться от военной службы, совершенное в условиях военного положения.

Такое преступление карается лишением свободы сроком от 5 до 12 лет.

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