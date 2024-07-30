У кого из украинских специалистов выросли зарплаты: подробности

Среднее повышение зарплаты некоторых специалистов в 2024 году достигло $300.

В 2024 году около 40% украинских IT-специалистов получили повышение зарплаты как в пределах страны, так и за рубежом. Некоторые специалисты отмечают увеличение ежемесячных выплат на 300 долларов за последние полгода. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного DOU.

Согласно опросу, пересмотр зарплат наиболее активно происходил для джуниоров и специалистов с опытом работы до двух лет. Рост выплат в этих группах часто связан со сменой позиции, что давало возможность для повышения. Только 23% специалистов получили повышение без смены работы, проекта или должности.

11% специалистов получили большие выплаты благодаря переходу на новый уровень или другую позицию, еще 8% - из-за смены компании или проекта.

Аналитики отмечают, что для специалистов с опытом работы более пяти лет пересмотр зарплаты происходил реже. Чаще это было связано с регулярным повышением, а не с карьерным ростом или переходом на новую работу. В частности, среди специалистов с большим опытом работы наблюдалось больше случаев снижения зарплаты в этом году.

Исследование показало, что переход на новую работу обычно сопровождался ростом зарплаты. Около половины тех, кто сменил место работы менее года назад, получили повышение. Эксперты отмечают, что в Украине больше шансов для повышения зарплаты имеют джуны и мидлы, тогда как за рубежом чаще всего растут зарплаты сеньоров и лидеров команд.

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