Експортери зможуть подавати документи та отримуватимуть ліцензії онлайн

Оновлено форму заявки на видачу ліцензії, форму ліцензії, інструкції про їх заповнення та положення про порядок ліцензування.

Українські експортери зможуть подавати документи та отримувати ліцензії в електронному вигляді завдяки змінам до наказу Міністерства економіки "Про порядок ліцензування експорту товарів". Цей крок є частиною широкомасштабної реформи дерегуляції.

Перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що перехід на електронний формат отримання ліцензій є важливим етапом у цифровізації державних послуг для бізнесу. "Ми повністю переводимо процес отримання ліцензій для експортерів в електронний формат і працюємо над спрощенням аналогічної процедури для імпортерів. Крім того, спрощуємо процес отримання дозвільних документів, зменшуючи кількість необхідних документів для подачі на ліцензію", — сказала Свириденко.

Основні зміни, передбачені новими правилами:

Подання документів та отримання ліцензії тепер можливе в електронному вигляді через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Для тих, хто віддає перевагу паперовому варіанту, можливість подачі документів у традиційному форматі також зберігається.

Скорочено перелік документів, необхідних для отримання ліцензії.

Оновлено форму заявки на видачу ліцензії, форму ліцензії, інструкції з їх заповнення та положення про порядок ліцензування.

Для отримання ліцензії в електронному форматі підприємці повинні подати необхідні документи через розділ "Зовнішньоекономічна діяльність" на веб-порталі. Після розгляду документів та ухвалення позитивного рішення ліцензія з’явиться в електронному кабінеті заявника. Якщо документи подаються в паперовій формі, але підприємець бажає отримати відповідь електронною поштою, необхідно вказати свою адресу електронної пошти під час подання документів.

Зазначимо, що на час дії воєнного стану видача ліцензій на експорт та імпорт товарів проводиться безкоштовно, без потреби сплати державного збору за їх видачу.

Міжвідомча робоча група з питань перегляду державного регулювання під керівництвом Юлії Свириденко переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу, з яких 456 було рекомендовано скасувати, а 584 — спростити.

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