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Экспортеры смогут подавать документы и получать лицензии онлайн

07:36, 2 августа 2024
Обновлена форма заявки на выдачу лицензии, форма лицензии, инструкции об их заполнении и положение о порядке лицензирования.
Экспортеры смогут подавать документы и получать лицензии онлайн
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Украинские экспортеры смогут подавать документы и получать лицензии в электронном виде благодаря изменениям в приказ Министерства экономики "О порядке лицензирования экспорта товаров". Этот шаг является частью широкомасштабной реформы дерегуляции.

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что переход на электронный формат получения лицензий является важным этапом в цифровизации государственных услуг для бизнеса. "Мы полностью переводим процесс получения лицензий для экспортеров в электронный формат и работаем над упрощением аналогичной процедуры для импортеров. Кроме того, упрощаем процесс получения разрешительных документов, уменьшая количество необходимых документов для подачи на лицензию", - сказала Свириденко.

Основные изменения, предусмотренные новыми правилами:

- Подача документов и получение лицензии теперь возможно в электронном виде через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Для тех, кто предпочитает бумажный вариант, возможность подачи документов в традиционном формате также сохраняется.

- Сокращен перечень документов, необходимых для получения лицензии.

Обновлена форма заявки на выдачу лицензии, форма лицензии, инструкции по их заполнению и положение о порядке лицензирования.

Для получения лицензии в электронном формате предприниматели должны подать необходимые документы через раздел "Внешнеэкономическая деятельность" на веб-портале. После рассмотрения документов и принятия положительного решения лицензия появится в электронном кабинете заявителя. Если документы подаются в бумажной форме, но предприниматель желает получить ответ по электронной почте, необходимо указать свой адрес электронной почты при подаче документов.

Отметим, что на время действия военного положения выдача лицензий на экспорт и импорт товаров проводится бесплатно, без необходимости уплаты государственного сбора за их выдачу.

Межведомственная рабочая группа по вопросам пересмотра государственного регулирования под руководством Юлии Свириденко пересмотрела более 1300 регуляторных инструментов для бизнеса, из которых 456 было рекомендовано отменить, а 584 - упростить.

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