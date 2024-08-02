Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Суд двічі частково задовольнив апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження – ВС вказав, що це суперечить КПК

08:40, 2 серпня 2024
Апеляційний суд двома окремими рішеннями двічі частково задовольнив апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження, що суперечить положенням ч. 1 ст. 407 КПК.
Суд двічі частково задовольнив апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження – ВС вказав, що це суперечить КПК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Постановлення апеляційним судом одночасно двох окремих процесуальних рішень за результатами розгляду кримінального провадження, якими двічі частково задоволено апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження, суперечить положенням ч. 1 ст. 407 КПК. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 5 червня 2024 року по справі №722/276/23.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 1 ст. 126 КК, ч. 1 ст. 162 КК. Апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисника в інтересах обвинуваченого і скасував цей вирок в частині засудження особи за ч. 1 ст. 162 КК, і закрив кримінальне провадження на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК, ст. 417 КПК у зв’язку з відмовою потерпілого від обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Іншою ухвалою апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисника в інтересах обвинуваченого та змінив вирок місцевого суду в частині засудження особи за ч. 1 ст. 126 КК.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що судом апеляційної інстанції порушено вимоги ст. 407 КПК, оскільки за результатом апеляційного розгляду за апеляційною скаргою захисника було постановлено дві ухвали.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував ухвали суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС вказав, що суд апеляційної інстанції скасовуючи вирок суду в частині засудження особи за ч. 1 ст. 162 КК, а кримінальне провадження на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК, ст. 417 КПК закриваючи, в резолютивній частині ухвали вказав, що цим рішенням він частково задовольнив апеляційну скаргу захисника обвинуваченого.

Однак таке рішення не відповідає матеріалам провадження, оскільки процесуальною підставою розгляду питання про закриття кримінального провадження за п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК слугувала не апеляційна скарга захисника, а заява потерпілого про відмову від обвинувачення.

Водночас, апеляційний суд в ухвалі зазначив, що обвинувачення за вчинення особою кримінального проступку за ч. 1 ст. 126 КК не підлягає закриттю, оскільки по вказаному епізоду потерпілою є та ж сама особа, яка заяви про закриття кримінального провадження з цієї підстави не подавала.

Зазначене порушення призвело до того, що апеляційний суд двома окремими рішеннями двічі частково задовольнив апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження, що суперечить положенням ч. 1 ст. 407 КПК.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд двічі частково задовольнив апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження – ВС вказав, що це суперечить КПК

Апеляційний суд двома окремими рішеннями двічі частково задовольнив апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження, що суперечить положенням ч. 1 ст. 407 КПК.

Зміна голосу свідка під час допиту як легендованої особи не звужує зміст обставин, які може з’ясувати сторона захисту – Верховний Суд

Захисник стверджував про безпідставне застосування під час допиту судом свідка технічних засобів, спрямованих на унеможливлення його ідентифікації, і ненадання стороні захисту доступу до інформації про справжні анкетні дані легендованої особи.

Держслужбовці-жінки, які працюють на посадах категорії Б, просять дозволити їм виїжджати за кордон у відпустку

Жінки-держслужбовці не можуть виїхати через накладену в січні 2023 році заборону на перетин кордону.

Офіційне тлумачення норм Конституції та практика Верховного Суду не є ані виключними, ані нововиявленими обставинами – Верховний Суд

У кримінальному процесі офіційне тлумачення норм Конституції України та практика ВС не є ані виключними, ані нововиявленими обставинами, зазначив Верховний Суд.

Командири військових частин зможуть призивати чоловіків без участі ТЦК

У Генштабі заявили, що командири військових частин зможуть підібрати та призвати на військову службу військовозобов’язаних без участі ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду