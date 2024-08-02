Суд двічі частково задовольнив апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження – ВС вказав, що це суперечить КПК

Апеляційний суд двома окремими рішеннями двічі частково задовольнив апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження, що суперечить положенням ч. 1 ст. 407 КПК.

Постановлення апеляційним судом одночасно двох окремих процесуальних рішень за результатами розгляду кримінального провадження, якими двічі частково задоволено апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження, суперечить положенням ч. 1 ст. 407 КПК. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 5 червня 2024 року по справі №722/276/23.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 1 ст. 126 КК, ч. 1 ст. 162 КК. Апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисника в інтересах обвинуваченого і скасував цей вирок в частині засудження особи за ч. 1 ст. 162 КК, і закрив кримінальне провадження на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК, ст. 417 КПК у зв’язку з відмовою потерпілого від обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Іншою ухвалою апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисника в інтересах обвинуваченого та змінив вирок місцевого суду в частині засудження особи за ч. 1 ст. 126 КК.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що судом апеляційної інстанції порушено вимоги ст. 407 КПК, оскільки за результатом апеляційного розгляду за апеляційною скаргою захисника було постановлено дві ухвали.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував ухвали суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС вказав, що суд апеляційної інстанції скасовуючи вирок суду в частині засудження особи за ч. 1 ст. 162 КК, а кримінальне провадження на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК, ст. 417 КПК закриваючи, в резолютивній частині ухвали вказав, що цим рішенням він частково задовольнив апеляційну скаргу захисника обвинуваченого.

Однак таке рішення не відповідає матеріалам провадження, оскільки процесуальною підставою розгляду питання про закриття кримінального провадження за п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК слугувала не апеляційна скарга захисника, а заява потерпілого про відмову від обвинувачення.

Водночас, апеляційний суд в ухвалі зазначив, що обвинувачення за вчинення особою кримінального проступку за ч. 1 ст. 126 КК не підлягає закриттю, оскільки по вказаному епізоду потерпілою є та ж сама особа, яка заяви про закриття кримінального провадження з цієї підстави не подавала.

Зазначене порушення призвело до того, що апеляційний суд двома окремими рішеннями двічі частково задовольнив апеляційну скаргу одного і того ж учасника кримінального провадження, що суперечить положенням ч. 1 ст. 407 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

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