Примиритися не вдалося: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно розлучаються

Зараз пара готує спільну заяву, у якій оголосять про розлучення.

Голлівудський актор Бен Аффлек та американська співачка Дженніфер Лопес офіційно розлучаються. Про це повідомляє DailyMail.

Парі не вдалося відновити стосунки після кількох спроб примирення.

За даними джерел, вони вже навіть підготували документи на розлучення. Проте папери ще досі не надійшли до відповідної установи, аби розпочати процес розлучення. Зовсім скоро подружжя планує оголосити шанувальникам про свій розрив.

Крім того, підтвердилась інформація про продаж спільного маєтку у Лос-Анджелесі. Одразу після того, як пара виставила свій особняк у Беверлі-Хіллз на продаж, Аффлек придбав для себе новий будинок за понад 20 мільйонів доларів.

Джей Ло також вже продала свій чотирикімнатний пентхаус в Нью-Йорку за 23 мільйони доларів. Ймовірно, співачка планує придбати нове житло в Лос-Анджелесі.

Джерела також зазначили, що зараз пара готує спільну заяву, у якій оголосять про розлучення.

Як відомо, Бен та Джей закрутили роман у 2001 році. Чоловік освідчився співачці і вони планували весілля на 2003 рік, але через непорозуміння скасували його.

Після 20-річної паузи у стосунках вони таємно одружилися в липні 2022 року.

Проте від березня 2024 року пара не з'являлася на публіці разом і одразу ж поширилися чутки про можливий розрив знаменитостей.

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