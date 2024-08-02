В ДТП на Вінниччині в результаті зіткнення загинули 23-річна і 63-річна водійки

Обидві водійки отримали травми несумісні з життям.

Поліцейські Вінниччини розслідують обставини смертельної ДТП, що трапилася 31 липня у Жмеринському районі. В результаті аварії, в якій зіткнулися два легковики, загинули обидві водійки. Про це повідомила поліція Вінницької області.

За попередніми даними, 23-річна жителька Барської територіальної громади, яка керувала автомобілем BMW 520, не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу. Там вона зіткнулась з легковиком Volkswagen Polo, за кермом якого була 63-річна жителька Вінницького району. Обидві водійки отримали травми, несумісні з життям, і загинули на місці події.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Призначено проведення експертиз для з'ясування всіх обставин та причин аварії. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть.

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