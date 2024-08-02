Практика судов
  1. В Украине

В ДТП в Винницкой области в результате столкновения погибли 23-летняя и 63-летняя водительницы

07:18, 2 августа 2024
Обе водительницы получили травмы несовместимые с жизнью.
В ДТП в Винницкой области в результате столкновения погибли 23-летняя и 63-летняя водительницы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полицейские Винницкой области расследуют обстоятельства смертельного ДТП, случившегося 31 июля в Жмеринском районе. В результате аварии, в которой столкнулись две легковушки, погибли обе водительницы. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По предварительным данным, 23-летняя жительница Барской территориальной общины, которая управляла автомобилем BMW 520, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого была 63-летняя жительница Винницкого района. Обе водительницы получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте происшествия.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Назначено проведение экспертиз для выяснения всех обстоятельств и причин аварии. Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Изменение голоса свидетеля во время допроса как легендированного лица не сужает содержание обстоятельств, которые может выяснить сторона защиты – Верховный Суд

Защитник утверждал о безосновательном применении во время допроса судом свидетеля технических средств, направленных на невозможность его идентификации, и непредоставление стороне защиты доступа к информации о настоящих анкетных данных легендированного лица.

Госслужащие-женщины, работающие на должностях категории Б, просят разрешить им выезжать за границу в отпуск

Женщины-госслужащие не могут выехать из-за наложенного в январе 2023 года запрета на пересечение границы.

Официальное толкование норм Конституции и практика Верховного Суда не являются ни исключительными, ни вновь открывшимися обстоятельствами – Верховный Суд

В уголовном процессе официальное толкование норм Конституции Украины и практика ВС не являются ни исключительными, ни вновь открывшимися обстоятельствами, отметил Верховный Суд.

Командиры воинских частей смогут призывать мужчин без участия ТЦК

В Генштабе заявили, что командиры воинских частей смогут подобрать и призвать на военную службу военнообязанных без участия ТЦК.

Тендер на восстановление Охматдета – Виктор Ляшко заявил, что Минздрав обратился в правоохранительные органы для проверки

Правоохранители проведут проверку информации о тендере на восстановление Охматдета.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду