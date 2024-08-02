В ДТП в Винницкой области в результате столкновения погибли 23-летняя и 63-летняя водительницы

Обе водительницы получили травмы несовместимые с жизнью.

Полицейские Винницкой области расследуют обстоятельства смертельного ДТП, случившегося 31 июля в Жмеринском районе. В результате аварии, в которой столкнулись две легковушки, погибли обе водительницы. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По предварительным данным, 23-летняя жительница Барской территориальной общины, которая управляла автомобилем BMW 520, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого была 63-летняя жительница Винницкого района. Обе водительницы получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте происшествия.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Назначено проведение экспертиз для выяснения всех обстоятельств и причин аварии. Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть.

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