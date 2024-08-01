Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Примириться не удалось: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разводятся

18:33, 1 августа 2024
Сейчас пара готовит совместное заявление, в котором объявят о разводе.
Примириться не удалось: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разводятся
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Голливудский актер Бен Аффлек и американская певица Дженнифер Лопес официально разводятся. Об этом сообщает DailyMail.

Паре не удалось восстановить отношения после нескольких попыток примирения.

По данным источников они уже даже подготовили документы на развод. Однако бумаги до сих пор не поступили в соответствующее учреждение, чтобы начать процесс развода. Совсем скоро супруги планируют объявить поклонникам о своем разрыве.

Кроме того, подтвердилась информация о продаже общего имения в Лос-Анджелесе. Сразу после того, как пара выставила свой особняк в Беверли-Хиллз на продажу, Аффлек приобрел для себя новый дом за более чем 20 миллионов долларов.

Джей Ло также уже продала свой четырехкомнатный пентхаус в Нью-Йорке за 23 миллиона долларов. По всей вероятности, певица планирует приобрести новое жилье в Лос-Анджелесе.

Источники также отметили, что сейчас пара готовит совместное заявление, в котором объявят о разводе.

Как известно, Бен и Джей закрутили роман в 2001 году. Мужчина признался певице и они планировали свадьбу на 2003 год, но по недоразумению отменили его.

После 20-летней паузы в отношениях они тайно женились в июле 2022 года.

Однако с марта 2024 пара не появлялась на публике вместе и сразу же распространились слухи о возможном разрыве знаменитостей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Командиры воинских частей смогут призывать мужчин без участия ТЦК

В Генштабе заявили, что командиры воинских частей смогут подобрать и призвать на военную службу военнообязанных без участия ТЦК.

Тендер на восстановление Охматдета – Виктор Ляшко заявил, что Минздрав обратился в правоохранительные органы для проверки

Правоохранители проведут проверку информации о тендере на восстановление Охматдета.

Джо Байден заявил, что в результате обмена с рф в США вернулись трое граждан США и один владелец грин-карты

«Трое американских граждан и один американский владелец грин-карты, которые были несправедливо заключены, наконец возвращаются домой, это Пол Вилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза» - отметил Байден.

У судей Киевского окружного административного суда будет по два помощника, но временно – Совет судей

Дополнительные помощники нужны судьям КОАС для рассмотрения тысяч дел, переданных из ликвидированного ОАС Киева.

Кабмин временно остановил платежи по некоторым долгам Украины, связанным с уплатой процентов по облигациям внешних госзаймов

Казначейству поручено временно остановить осуществление операций с денежными средствами, предусмотренными в бюджете для осуществления расходов на погашение и обслуживание определенных долговых обязательств.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду