Примириться не удалось: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разводятся

Сейчас пара готовит совместное заявление, в котором объявят о разводе.

Голливудский актер Бен Аффлек и американская певица Дженнифер Лопес официально разводятся. Об этом сообщает DailyMail.

Паре не удалось восстановить отношения после нескольких попыток примирения.

По данным источников они уже даже подготовили документы на развод. Однако бумаги до сих пор не поступили в соответствующее учреждение, чтобы начать процесс развода. Совсем скоро супруги планируют объявить поклонникам о своем разрыве.

Кроме того, подтвердилась информация о продаже общего имения в Лос-Анджелесе. Сразу после того, как пара выставила свой особняк в Беверли-Хиллз на продажу, Аффлек приобрел для себя новый дом за более чем 20 миллионов долларов.

Джей Ло также уже продала свой четырехкомнатный пентхаус в Нью-Йорке за 23 миллиона долларов. По всей вероятности, певица планирует приобрести новое жилье в Лос-Анджелесе.

Источники также отметили, что сейчас пара готовит совместное заявление, в котором объявят о разводе.

Как известно, Бен и Джей закрутили роман в 2001 году. Мужчина признался певице и они планировали свадьбу на 2003 год, но по недоразумению отменили его.

После 20-летней паузы в отношениях они тайно женились в июле 2022 года.

Однако с марта 2024 пара не появлялась на публике вместе и сразу же распространились слухи о возможном разрыве знаменитостей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.