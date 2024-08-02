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«Це дуже болісна проблема», – Оксен Лісовий про підвищення заробітної плати вчителям

14:41, 2 серпня 2024
Українським учителям не варто очікувати на підвищення заробітної плати найближчим часом.
«Це дуже болісна проблема», – Оксен Лісовий про підвищення заробітної плати вчителям
Джерело фото: Facebook / Оксен Лісовий
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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час брифінгу в рамках робочої поїздки на Миколаївщину заявив, що підвищення зарплат для українських учителів найближчим часом не передбачається через складну фінансову ситуацію в державному бюджеті. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це дуже болісна проблема… Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної, профтехосвіти тощо. Ми розробили певну концепцію підвищення заробітної плати, в кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі і щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна», – зазначив Лісовий.

Міністр додав, що наразі понад 70% державного бюджету витрачається на оборону. Після завершення війни уряд зможе реалізувати план підвищення заробітної плати для вчителів.

«Нам треба протриматися. Бо позиція Президента України, і ми її всі розділяємо, що освіта є пріоритетом №1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога - і переводимо освіту в пріоритет №1», – підсумував Лісовий.

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