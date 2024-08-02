«Это очень болезненная проблема», – Оксен Лисовой о повышении заработной платы учителям

Украинским учителям не стоит ожидать повышения заработной платы в ближайшее время.

Источник фото: Facebook / Оксен Лисовой

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время брифинга в рамках рабочей поездки в Николаевскую область заявил, что повышение зарплат для украинских учителей в ближайшее время не предвидится из-за сложной финансовой ситуации в государственном бюджете. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Это очень болезненная проблема... Мы все понимаем, что нам очень трудно привлекать молодежь к преподаванию в учреждениях общесреднего, внешкольного, профтехобразования и тому подобное. Мы разработали определенную концепцию повышения заработной платы, в конечных положениях закона об образовании предусмотрено повышение окладов до трех минимальных заработных плат. Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты, в том числе и чтобы побудить учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но на сегодня имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная», - отметил Лисовой.

Министр добавил, что сейчас более 70% государственного бюджета тратится на оборону. После завершения войны правительство сможет реализовать план повышения заработной платы для учителей.

«Нам надо продержаться. Потому что позиция Президента Украины, и мы ее все разделяем, что образование является приоритетом №1 после обороны. Защитим страну, отобьем врага - и переводим образование в приоритет №1», - подытожил Лисовой.

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