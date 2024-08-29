Розкрадання 8 млн грн під час закупівлі TruCam — викрили посадовця

При закупівлі 72 одиниць лазерних вимірювачів швидкості для Національної поліції переплатили 8 млн грн.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику Голови Державного агентства інфраструктурних проектів України у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у 2020 році підозрюваний очолював тендерний комітет Державного агентства інфраструктурних проектів України. В цей час Агентством, на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні, проводилась закупівля 72 одиниць лазерних вимірювачів швидкості для Національної поліції.

«Підозрюваний, як голова тендерного комітету, допустив безпідставне прийняття рішення про закупівлю вимірювачів швидкості шляхом проведення переговорів із конкретним постачальником замість оголошення публічної закупівлі», - заявили у прокуратурі.

Як наслідок, Державне агентство інфраструктурних проектів України прийняло пропозицію цього підприємства на суму 33,5 млн гривень.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок обмеження конкуренції під час проведення закупівлі, вартість придбаних вимірювачів швидкості було безпідставно завищено на 8 млн гривень.

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