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Хищение 8 млн грн при закупке TruCam — разоблачили чиновника

15:48, 29 августа 2024
При покупке 72 единиц лазерных измерителей скорости для Национальной полиции переплатили 8 млн грн.
Хищение 8 млн грн при закупке TruCam — разоблачили чиновника
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Правоохранители сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в 2020 году подозреваемый возглавлял тендерный комитет Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины. В это время Агентством во исполнение Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине проводилась закупка 72 единиц лазерных измерителей скорости для Национальной полиции.

«Подозреваемый как председатель тендерного комитета допустил безосновательное принятие решения о закупке измерителей скорости путем проведения переговоров с конкретным поставщиком вместо объявления публичной закупки», - заявили в прокуратуре.

Как следствие, Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины приняло предложение этого предприятия на сумму 33,5 млн. гривен.

В то же время, в ходе досудебного расследования установлено, что в результате ограничения конкуренции во время проведения закупки стоимость приобретенных измерителей скорости была безосновательно завышена на 8 млн гривен.

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