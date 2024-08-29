Хищение 8 млн грн при закупке TruCam — разоблачили чиновника

При покупке 72 единиц лазерных измерителей скорости для Национальной полиции переплатили 8 млн грн.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в 2020 году подозреваемый возглавлял тендерный комитет Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины. В это время Агентством во исполнение Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине проводилась закупка 72 единиц лазерных измерителей скорости для Национальной полиции.

«Подозреваемый как председатель тендерного комитета допустил безосновательное принятие решения о закупке измерителей скорости путем проведения переговоров с конкретным поставщиком вместо объявления публичной закупки», - заявили в прокуратуре.

Как следствие, Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины приняло предложение этого предприятия на сумму 33,5 млн. гривен.

В то же время, в ходе досудебного расследования установлено, что в результате ограничения конкуренции во время проведения закупки стоимость приобретенных измерителей скорости была безосновательно завышена на 8 млн гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.