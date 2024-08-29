На узбережжя Одещини винесло морську міну, відео

Військові знищили морську міну, яку винесло на узбережжя в Одеській області.

Українські військові моряки знищили морську міну, яку винесло на узбережжя в Одеській області. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України.

«Сьогодні силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку вночі винесло на узбережжя Одеської області. Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву», - йдеться у дописі.

Громадянам нагадують, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати – необхідно одразу повідомити відповідні служби.

Також громадян закликають проводити свій відпочинок на морі з урахуванням зазначеного та виключно на перевірених і дозволених для відвідування ділянках узбережжя, на яких організовано чергування рятувальних служб.

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