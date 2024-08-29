На побережье Одесщины вынесло морскую мину, видео

Военные уничтожили морскую мину, которую вынесло на побережье Одесской области.

Украинские военные моряки уничтожили морскую мину, которую вынесло на побережье в Одесской области. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

«Сегодня силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую ночью вынесло на побережье Одесской области. Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва», - говорится в сообщении.

Гражданам напоминают, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать – необходимо сразу сообщить соответствующие службы.

Также граждан призывают проводить свой отдых на море с учетом указанного и исключительно на проверенных и разрешенных для посещения участках побережья, на которых организовано дежурство спасательных служб.

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