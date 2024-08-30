У Києві протягом двох днів обмежать рух транспорту Оболонським проспектом

30 та 31 серпня з 8:00 до 22:00 буде обмежено рух транспорту.

Ілюстраційне зображення

У п'ятницю, 30 серпня, та у суботу, 31 серпня, з 8:00 до 22:00, буде обмежений рух транспорту Оболонським проспектом на ділянці від проспекту Степана Бандери до вулиці Героїв полку Азов.

Як повідомляють у КМДА за інформацією КК «Київавтодор», обмеження пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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