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В Киеве в течение двух дней ограничат движение транспорта по Оболонскому проспекту

07:00, 30 августа 2024
30 і 31 августа с 8:00 до 22:00, будет ограничено движение транспорта.
В Киеве в течение двух дней ограничат движение транспорта по Оболонскому проспекту
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В пятницу, 30 августа, и в субботу, 31 августа, с 8:00 до 22:00, будет ограничено движение транспорта по Оболонскому проспекту на участке от проспекта Степана Бандеры до улицы Героев полка Азов.

Как сообщают в КГГА по информации КК «Киевавтодор», ограничения связаны с устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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