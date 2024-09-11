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У сервісних центрах МВС почали видавати нові посвідчення водія

13:46, 11 вересня 2024
Новий зразок посвідчення містить три літери та шість цифр додаткового захисного елементу.
У сервісних центрах МВС почали видавати нові посвідчення водія
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Водіям почали видавати посвідчення з додатковим елементом захисту. Як розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, це новий зразок посвідчення водія, який містить три літери та шість цифр додаткового захисного елементу.

«Ці засоби розроблені для того, аби зменшити випадки підробки посвідчень», – зазначив він.

За словами начальника ГСЦ МВС, усі видані раніше в сервісних центрах МВС документи залишаються дійсними, і громадяни можуть продовжувати ними користуватися. Однак, здійснювати обмін посвідчення необхідно, якщо закінчився термін дії водійського, якщо оновили свої анкетні дані або втратили документ.

Отримати дану послугу можливо як онлайн, так і фізично, звернувшись до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

«Щоб замовити послугу, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, та ідентифікаційний код. А от медичну довідку для відновлення посвідчення під час дії воєнного стану мати при собі необхідності немає», – зауважив Микола Рудик.

Для замовлення послуги онлайн необхідно: авторизуватися у Кабінеті водія або у застосунку Дія, обрати послугу «Обмін посвідчення водія» та вказати причину заміни документа. Далі обрати спосіб отримання – у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти або кур’єром на вказану адресу.

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