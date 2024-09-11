В сервисных центрах МВД начали выдавать новые удостоверения водителей

Новый образец удостоверения содержит три буквы и шесть цифр дополнительного защитного элемента.

Водителям начали выдавать удостоверения с дополнительным элементом защиты. Как рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык, это новый образец удостоверения водителя, который содержит три буквы и шесть цифр дополнительного защитного элемента.

«Эти средства разработаны для того, чтобы уменьшить случаи подделки удостоверений», – отметил он.

По словам начальника ГСЦ МВД, все изданные ранее в сервисных центрах МВД документы остаются действительными, и граждане могут продолжать ими пользоваться. Однако, осуществлять обмен удостоверение необходимо, если истек срок действия водительского, если обновили свои анкетные данные или потеряли документ.

Получить данную услугу можно как онлайн, так и физически, обратившись в любой удобный сервисный центр МВД.

«Чтобы заказать услугу, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и идентификационный код. А вот медицинскую справку для восстановления удостоверения во время действия военного положения иметь при себе нет необходимости», – отметил Николай Рудык.

Для заказа услуги онлайн необходимо: авторизироваться в Кабинете водителя или в приложении Дія, выбрать услугу «Обмен удостоверения водителя» и указать причину замены документа. Далее выбрать способ получения – в любом сервисном центре МВД, в отделении Укрпочты или курьером по указанному адресу.

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