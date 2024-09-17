У Білій Церкві горів приватний будинок – загинув чоловік, жінка отримала опіки

У Білій Церкві розслідують причини пожежі, внаслідок якої загинув чоловік і постраждала жінка.

У Білій Церкві Київської області триває розслідування обставин пожежі, в результаті якої загинув чоловік, а жінка була госпіталізована. Про це повідомила поліція Київської області.

Пожежа сталася вночі 16 вересня в приватному будинку на вулиці Михайла Сидорянського. За словами сусідки постраждалих, вона помітила дим, що виходив з будинку навпроти, і викликала рятувальників. 79-річну жінку вдалося врятувати завдяки допомозі сусідів, але її чоловік, також 79-річний, не зміг самостійно покинути будинок через проблеми зі здоров'ям. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили його тіло в одній з кімнат.

Постраждалу жінку було доставлено до місцевої лікарні з термічними опіками спини 1 та 2 ступеня і отруєнням продуктами горіння. Попередньою причиною займання названо необережне поводження з вогнем.

Слідчі під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

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