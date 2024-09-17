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В Белой Церкви горел частный дом - погиб мужчина, женщина получила ожоги

23:13, 17 сентября 2024
В Белой Церкви расследуют причины пожара, в результате которого погиб мужчина и пострадала женщина.
В Белой Церкви горел частный дом - погиб мужчина, женщина получила ожоги
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В Белой Церкви Киевской области продолжается расследование обстоятельств пожара, в результате которого погиб мужчина, а женщина была госпитализирована. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Пожар произошел ночью 16 сентября в частном доме на улице Михаила Сидорянского. По словам соседки пострадавших, она заметила дым, исходивший из дома напротив, и вызвала спасателей. 79-летнюю женщину удалось спасти благодаря помощи соседей, но ее муж, также 79-летний, не смог самостоятельно покинуть дом из-за проблем со здоровьем. Во время тушения пожара спасатели обнаружили его тело в одной из комнат.

Пострадавшая женщина была доставлена в местную больницу с термическими ожогами спины 1 и 2 степени и отравлением продуктами горения. Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем.

Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

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