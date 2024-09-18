У Києві комунальники закупили цибулини голландських тюльпанів, переплативши понад 200 тисяч гривень

Слідство з’ясує, чи справді у Печерському районі висадили придбані голландські тюльпани, а не дешевші українські.

У Києві директору комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Печерського району повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у жовтні 2023 року посадовець уклав договір з підприємцем на поставку цибулин тюльпанів на загальну суму майже 700 000 гривень. Поставити та висадити у районі мали тюльпани з Нідерландів.

Встановлено, що внаслідок службової недбалості посадовця ціна на вказані цибулини тюльпанів завищена на понад 230 тисяч гривень.

Надалі під час слідства буде з’ясовано, чи справді комунальники висадили придбані голландські тюльпани, а не дешевші українські.

Директору комунального підприємства повідомлено про підозру. Вирішується питання про відсторонення його від виконання посадових обов’язків.

Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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