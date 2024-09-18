В Киеве коммунальщики закупили луковицы голландских тюльпанов, переплатив более 200 тысяч гривен

Следствие выяснит, действительно ли в Печерском районе взорвали приобретенные голландские тюльпаны, а не более дешевые украинские.

В Киеве директору коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Печерского района сообщено о подозрении в совершении служебной халатности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в октябре 2023 года чиновник заключил договор с предпринимателем на поставку луковиц тюльпанов на общую сумму почти 700 000 гривен. Поставить и высадить в районе должны были тюльпаны из Нидерландов.

Установлено, что в результате служебной халатности чиновника цена на указанные луковицы тюльпанов завышена более чем на 230 тысяч гривен.

В дальнейшем во время следствия будет выяснено, действительно ли коммунальщики взорвали приобретенные голландские тюльпаны, а не более дешевые украинские.

Директору коммунального предприятия сообщено о подозрении. Решается вопрос об отстранении его от исполнения должностных обязанностей.

Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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