Практика судів
  1. В Україні

Підприємство торгівлі приймає готівку від фізособи за передані їй корпоративні права — чи потрібен РРО

23:58, 2 жовтня 2024
У такому випадку підприємство має здійснювати відповідні операції із застосуванням РРО або ПРРО або проводити розрахунки у безготівковій формі через установи банків.
Підприємство торгівлі приймає готівку від фізособи за передані їй корпоративні права — чи потрібен РРО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи може підприємство торгівлі прийняти готівкові кошти від фізособи за передані їй корпоративні права без застосування РРО.

Відповідно до пункту 1 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом № 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Отже, підприємство торгівлі, при отриманні від фізичної особи готівкових коштів за передані їй корпоративні права, має здійснювати такі операції із застосуванням РРО та/або ПРРО або проводити розрахунки у безготівковій формі через установи банків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс в апеляційні суди – відомі результати першого дня тестування на знання норм права

2 жовтня не набрали прохідний бал 8 кандидатів, а ще 8 не з’явилися.

Країни повинні розглянути можливість регулювання використання смартфонів подібно до регулювання тютюнопаління – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я пропонують врегулювати використання смартфонів.

Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо забезпечення видатків на оборону не менше 2,22 трильйони грн у 2025 році

Також рішенням РНБО Кабміну доручено забезпечити можливість збільшення у 2025 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону з урахуванням воєнно-політичної обстановки.

Укрпошта почала розсилати повістки на Прикарпатті, на явку є 14 днів – інакше розшук

Почалася розсилка поштою повісток на Прикарпатті – Івано-Франківський обласний ТЦК.

Правопорушник нецензурно висловився на адресу судді столичного суду прямо у нього в кабінеті

А ще раніше у Черкаській області вже суддя нецензурно висловився на адресу обвинуваченого .

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва