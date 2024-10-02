На Вінниччині судитимуть посадовців, які вимагали у фермера 42 тисячі доларів за продовження оренди та приватизацію землі

За продовження договорів оренди земельних ділянок у фермера вимагали 30 000 доларів, а за переоформлення 19 га ділянки — по 600 доларів за гектар.

На Вінниччині cудитимуть посадовців, які вимагали у фермера 42 тисячі доларів хабаря за продовження оренди та приватизацію землі. Про це повідомляє Нацполіція.

Зазначається, що фермер тривалий час орендував земельні ділянки для вирощування сільгоспкультур, але на свій запит в сільраду про продовження оренди та оформлення права власності 19 гектарів землі отримав відмову.

Згодом йому зателефонував начальник земельного відділу селищної ради та повідомив, що подібні проблеми може вирішити командир добровольчого формування ОТГ. За продовження договорів оренди земельних ділянок він запросив 30 000 доларів, а за переоформлення 19 га ділянки на фермера — по 600 доларів за гектар.

Правоохоронці встановили всіх учасників корупційної схеми. Їх затримали одразу після отримання усієї суми неправомірної вигоди.

«В травні 2024 року слідчі Нацполіції оголосили їм про підозру за вимагання й одержання службовими особами неправомірної вигоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 368 Кримінального Кодексу України). У вересні поточного року поліцейські завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скерували до суду», — зазначили у поліції.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі та права обіймати певні посади з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.