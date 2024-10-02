Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині судитимуть посадовців, які вимагали у фермера 42 тисячі доларів за продовження оренди та приватизацію землі

23:34, 2 жовтня 2024
За продовження договорів оренди земельних ділянок у фермера вимагали 30 000 доларів, а за переоформлення 19 га ділянки — по 600 доларів за гектар.
На Вінниччині судитимуть посадовців, які вимагали у фермера 42 тисячі доларів за продовження оренди та приватизацію землі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині cудитимуть посадовців, які вимагали у фермера 42 тисячі доларів хабаря за продовження оренди та приватизацію землі. Про це повідомляє Нацполіція.

Зазначається, що фермер тривалий час орендував земельні ділянки для вирощування сільгоспкультур, але на свій запит в сільраду про продовження оренди та оформлення права власності 19 гектарів землі отримав відмову.

Згодом йому зателефонував начальник земельного відділу селищної ради та повідомив, що подібні проблеми може вирішити командир добровольчого формування ОТГ. За продовження договорів оренди земельних ділянок він запросив 30 000 доларів, а за переоформлення 19 га ділянки на фермера — по 600 доларів за гектар.

Правоохоронці встановили всіх учасників корупційної схеми. Їх затримали одразу після отримання усієї суми неправомірної вигоди.

«В травні 2024 року слідчі Нацполіції оголосили їм про підозру за вимагання й одержання службовими особами неправомірної вигоди в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 368 Кримінального Кодексу України). У вересні поточного року поліцейські завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скерували до суду», — зазначили у поліції.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі та права обіймати певні посади з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс в апеляційні суди – відомі результати першого дня тестування на знання норм права

2 жовтня не набрали прохідний бал 8 кандидатів, а ще 8 не з’явилися.

Країни повинні розглянути можливість регулювання використання смартфонів подібно до регулювання тютюнопаління – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я пропонують врегулювати використання смартфонів.

Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо забезпечення видатків на оборону не менше 2,22 трильйони грн у 2025 році

Також рішенням РНБО Кабміну доручено забезпечити можливість збільшення у 2025 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону з урахуванням воєнно-політичної обстановки.

Укрпошта почала розсилати повістки на Прикарпатті, на явку є 14 днів – інакше розшук

Почалася розсилка поштою повісток на Прикарпатті – Івано-Франківський обласний ТЦК.

Правопорушник нецензурно висловився на адресу судді столичного суду прямо у нього в кабінеті

А ще раніше у Черкаській області вже суддя нецензурно висловився на адресу обвинуваченого .

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва