Підвищення військового збору і ПДВ може бути вирішенням проблеми збору коштів, яких бракує на армію, — Данило Гетманцев

За словами голови фінансового Комітету, необхідно піднімати і військовий збір, і ПДВ, не чіпаючи інших податків.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вирішенням проблеми збору коштів, яких бракує на армію, є підвищення і військового збору, і податку на додану вартість.

«Коли держава приходить до людей і каже: мені не вистачає на армію ось стільки, будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету, і потрібно швидко, для цього є тільки дві відповіді на сьогодні - це військовий збір і ПДВ», - зазначив нардеп на форумі «Бізнес і війна», передає NV.

За його словами, тільки ці два податки «здатні швидко зібрати гроші в бюджет з усіх платників».

Гетманцев вважає, що запровадження податків на розкіш малоефективне.

«Коли ми починаємо визначати вичерпний перелік предметів розкоші, ми ніколи не можемо ні з ким домовитися», - підкреслив він.

Він додав, що критику викликали й запропоновані ставки на окремі товари.

«Чому ювелірка мала платити 30%, за автомобілі - 15%, а за квартири та банківське золото - 5%. Ніякої не було аргументації. І, справді, її, напевно, не може бути», - зазначив Гетманцев.

За його словами, третім аргументом проти цих податків був їхній невеликий фіскальний ефект: «Ми отримуємо досить велику групу незадоволених і фіскальний ефект у розмірі трьох-чотирьох мільярдів від запровадження будь-якого з цих видів податків».

Як вважає Данило Гетманцев, підвищення військового збору і ПДВ - це справедливий підхід.

«Аргумент про те, що військовий податок платить тільки білий бізнес, який платить білі зарплати, а ті, хто платить у конвертах, не платять податків, - це правда абсолютно, але це стосується будь-яких податків, абсолютно всіх податків. Тому жодних 100% аргументів на користь або військового збору, або ПДВ немає», - наголосив нардеп.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про підвищення податків 11416-д.

Додамо, Данило Гетманцев не виключив, що буде другий етап підвищення податків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.