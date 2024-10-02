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Повышение военного сбора и НДС может быть решением проблемы сбора средств, недостающих на армию, — Даниил Гетманцев

17:24, 2 октября 2024
По словам главы финансового Комитета, необходимо поднимать и военный сбор, и НДС, не трогая других налогов.
Повышение военного сбора и НДС может быть решением проблемы сбора средств, недостающих на армию, — Даниил Гетманцев
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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что решением проблемы сбора средств, недостающих на армию, является повышение и военного сбора, и налога на добавленную стоимость.

«Когда государство приходит к людям и говорит: мне не хватает на армию вот столько, пожалуйста, давайте каждый из нас скинется на эту святую цель, и нужно быстро, для этого есть только два ответа на сегодня – это военный сбор и НДС», – отметил нардеп на форуме «Бизнес и война», передает NV.

По его словам, только эти два налога «способны быстро собрать деньги в бюджет со всех плательщиков».

Гетманцев считает, что введение налогов в роскошь малоэффективно.

«Когда мы начинаем определять исчерпывающий перечень предметов роскоши, мы никогда не можем ни с кем договориться», - подчеркнул он.

Он добавил, что критику вызвали и предложенные ставки на отдельные товары.

«Почему ювелирка должна была платить 30%, за автомобили – 15%, а за квартиры и банковское золото – 5%. Никакой не было аргументации. И действительно, ее, наверное, не может быть», - отметил Гетманцев.

По его словам, третьим аргументом против этих налогов был их небольшой фискальный эффект: «Мы получаем достаточно большую группу недовольных и фискальный эффект в размере трех-четырех миллиардов от введения любого из этих видов налогов».

Как считает Даниил Гетманцев, повышение военного сбора и НДС – это справедливый подход.

«Аргумент о том, что военный налог платит только белый бизнес, который платит белые зарплаты, а те, кто платит в конвертах, не платят налогов – это правда абсолютно, но это касается любых налогов, абсолютно всех налогов. Поэтому никаких 100% аргументов в пользу либо военного сбора, либо НДС нет», - подчеркнул нардеп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о повышении налогов 11416-д.

Добавим, Даниил Гетманцев не исключил, что будет второй этап повышения налогов.

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