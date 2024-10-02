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В Винницкой области будут судить чиновников, которые требовали у фермера 42 тысячи долларов за продление аренды и приватизацию земли

23:34, 2 октября 2024
За продление договоров аренды земельных участков у фермера требовали 30 000 долларов, а за переоформление 19 га участка – по 600 долларов за гектар.
В Винницкой области будут судить чиновников, которые требовали у фермера 42 тысячи долларов за продление аренды и приватизацию земли
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В Винницкой области будут судить чиновников, которые требовали у фермера 42 тысячи долларов взятки за продление аренды и приватизацию земли. Об этом сообщает Нацполиция.

Отмечается, что фермер долго арендовал земельные участки для выращивания сельхозкультур, но по своему запросу в сельсовет о продлении аренды и оформлении права собственности 19 гектаров земли получил отказ.

Впоследствии ему позвонил по телефону начальник земельного отдела поселкового совета и сообщил, что подобные проблемы может решить командир добровольческого формирования ОТГ. За продление договоров аренды земельных участков он запросил 30 000 долларов, а за переоформление 19 га участка на фермера - по 600 долларов за гектар.

Правоохранители установили всех участников коррупционной схемы. Они были задержаны сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды.

«В мае 2024 года следователи Нацполиции объявили им о подозрении за вымогательство и получение должностными лицами неправомерной выгоды в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины). В сентябре текущего года полицейские завершили досудебное расследование, обвинительный акт был направлен в суд», — отметили в полиции.

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы и права занимать определенные должности с конфискацией имущества.

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