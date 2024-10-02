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Предприятие торговли принимает наличные деньги от физлица за переданные ему корпоративные права — нужен ли РРО

23:58, 2 октября 2024
В таком случае предприятие должно осуществлять соответствующие операции с применением РРО или ПРРО или производить расчеты в безналичной форме через учреждения банков.
Предприятие торговли принимает наличные деньги от физлица за переданные ему корпоративные права — нужен ли РРО
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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, может ли предприятие торговли принять наличные средства от физлица за переданные ему корпоративные права без применения РРО.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Украины от 6 июля 1995 г. № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных денег для выполнения платежной операции обязаны проводить расчетные операции на полную сумму покупки (предоставление услуги) через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций или через зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа программные РРО с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций, или в случаях, предусмотренных Законом №265, с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книг.

Следовательно, предприятие торговли при получении от физического лица наличных средств за переданные ему корпоративные права должно осуществлять такие операции с применением РРО и/или ПРРО или проводить расчеты в безналичной форме через учреждения банков.

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