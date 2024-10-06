На Київщині фермер в полі виявив залишки ракети

Піротехніки вилучили залишки ракети.

В Бориспільському районі Київської області один із фермерів виявив залишки ракети С-300 під час роботи на полі. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що на місце події прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, які підтвердили, що це безпечні залишки зенітно-ракетної системи.

«Піротехніки оперативно вилучили залишки ракети, забезпечивши безпечні умови для подальшої роботи на полі», - заявили у ДСНС.

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