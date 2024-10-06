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ЄС хоче змінити модель фінансування військової допомоги для України через вето Угорщини

20:17, 6 жовтня 2024
Якщо ЄС перейде на нову модель фінансування військової допомоги для України, то Угорщина більше не зможе ветувати рішення.
ЄС хоче змінити модель фінансування військової допомоги для України через вето Угорщини
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Європейський Союз хоче відійти від теперішньої моделі фінансування військової підтримки України через Європейський фонд миру, що пов’язано у тому числі з постійними вето з боку Угорщини. Про це повідомило видання RMF24 з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що 9 жовтня посли ЄС нібито повинні досягти політичної згоди щодо умов надання Україні європейської частки допомоги у кредиті на 50 млрд євро з використанням доходів від заморожених російських активів.

Проект рішення передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% – у Європейський фонд миру, з якого Євросоюз компенсує країнам-членам вартість переданої Україні військової допомоги. Для рішення достатньо буде більшості, тож Угорщина не зможе заветувати його.

Постійні перешкоди з боку Будапешта є однією з причин, чому у ЄС планують відійти від використання Європейського фонду миру як основного інструмента військової підтримки України.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф. Втім, кошти досі не передані.

Додамо, Роксолана Підласа пояснила, за яким механізмом Україна може отримати обіцяні G7 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф.

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