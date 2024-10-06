ЕС хочет изменить модель финансирования военной помощи для Украины из-за вето Венгрии

Если ЕС перейдет на новую модель финансирования военной помощи для Украины, Венгрия больше не сможет ветировать решение.

Европейский Союз хочет отойти от нынешней модели финансирования военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, что связано, в том числе, с постоянными вето со стороны Венгрии. Об этом сообщило издание RMF24 со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что 9 октября послы ЕС якобы должны достичь политического согласия по условиям предоставления Украине европейской доли помощи в кредите на 50 млрд евро с использованием доходов от замороженных российских активов.

Проект решения предусматривает, что значительная часть средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% – в Европейский фонд мира, из которого Евросоюз компенсирует странам-членам стоимость переданной Украине военной помощи. Для решения достаточно будет большинства, поэтому Венгрия не сможет ветировать его.

Постоянные препятствия Будапешта являются одной из причин, почему в ЕС планируют отойти от использования Европейского фонда мира как основного инструмента военной поддержки Украины.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф. Втім, кошти досі не передані.

Добавим, Роксолана Підласа пояснила, за яким механізмом Україна може отримати обіцяні G7 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф.

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