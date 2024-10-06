В Киевской области фермер в поле обнаружил остатки ракеты

Пиротехники изъяли остатки ракеты.

В Бориспольском районе Киевской области один из фермеров обнаружил остатки ракеты С-300 во время работы на поле. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

На место происшествия прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, которые подтвердили, что это безопасные остатки зенитно-ракетной системы.

«Пиротехники оперативно изъяли остатки ракеты, обеспечив безопасные условия для дальнейшей работы на поле», - заявили в ГСЧС.

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