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Мобілізація військовозобов'язаних 50-60 років в Україні не має прямої заборони – ТЦК

10:55, 8 жовтня 2024
Призов чоловіків віком 50-60 років відбувається за письмовою згодою військових частин і переважно не до штурмових військ.
Мобілізація військовозобов'язаних 50-60 років в Україні не має прямої заборони – ТЦК
Джерело фото: Visit Ukraine
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні діють нові правила мобілізації для військовозобов'язаних у віці від 50 до 60 років. Як розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало в інтерв'ю «Главреду», мобілізація цієї категорії військовозобов'язаних проходить за чіткою процедурою, і прямої заборони на призов немає. Призивають таких осіб за письмовою згодою військових частин і переважно для підрозділів забезпечення та Державної служби спеціального транспорту (ДСПТ), а не для штурмових військ.

«Тобто не до військово-штурмових військ, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту (ДСПТ)», - додає Сергій Монукало.

Перед призовом вони проходять медичну комісію та співбесіди в ТЦК. Після цього для них оформлюють відношення до частини, визначають військову спеціальність і затверджують списки у Генеральному штабі. Це забезпечує чітке призначення до конкретної частини та спеціальності, що гарантує прозорість і точність процесу мобілізації.

«Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, щоб людина розуміла, що вона нікуди в іншу частину чи на іншу спеціальність не поїде», - додав начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

Також ми писали, що директиву про заборону мобілізації до 25 років публікувати не будуть - вона отримала гриф «для службового користування».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», інформацію про стан здоров’я призовників і військовозобов’язаних будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг». До Закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я» внесуть зміни, якими знімуть гарантії медичної таємниці з інформації про результати медичних оглядів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які проводились з метою визначення їхньої придатності до військової служби. Відповідний законопроект 12066 24 вересня зареєструвала у Верховній Раді група депутатів на чолі з головою парламентського Комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем та членом цього комітету Олександром Федієнком.

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ЗСУ ТЦК мобілізація

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